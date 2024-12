Pellegrini, alla Roma non c’è più posto: niente rinnovo, il club punta a monetizzare

AS ROMA NEWS – Per Lorenzo Pellegrini il futuro sembra essere segnato. Ad oggi l’operazione riscatto è a un passo dal fallimento, e il suo addio alla Roma è sempre più vicino. Il legame con la piazza non è più quello del primo anno di Mourinho, e lo stesso discorso vale per il club, per il quale non è più il giocatore su cui costruire la squadra del futuro.

Per il capitano giallorosso la pressione sta diventando insostenibile e le aspettative sono più alte rispetto a quello che Pellegrini può realmente dare alla squadra. Lui però di andarsene da sconfitto non ne ha voglia. La sua intenzione è quella di restare a Trigoria almeno fino al termine di questa stagione, per aiutare la squadra e dare il suo contributo. Poi a giugno ognuno prenderà la sua decisione, nel rispetto dei reciproci interessi.

Diversa la posizione del club, che ha escluso ogni discorso di rinnovo di contratto e vorrebbe monetizzare il più possibile la sua cessione. Ranieri, allenatore che ha già vestito i panni del dirigente, sta già preparando il terreno per gennaio o per questa estate, quando per il capitano scatterà l’ultimo anno di contratto (scadenza 2026) a 4 milioni più bonus a stagione. Al momento il club che sembra pronto a farsi avanti è il Napoli di Conte, che gradirebbe avere il centrocampista giallorosso come rinforzo per il mercato di riparazione.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!