Milik aspetta la Roma, i giallorossi disposti a spendere al massimo 20 milioni: le ultime

ULTIME NEWS AS ROMA – Arkadiusz Milik vive da separato in casa la sua avventura, ormai agli sgoccioli, col Napoli. L’attaccante polacco ha definitivamente incassato il no della Juventus, che ormai ha deciso di puntare su altri obiettivi (Suarez in primis, e Dzeko in seconda battuta).

Negli ultimi giorni Milik si sta convincendo sempre di più che la soluzione migliore per lui sia proprio la Roma. Al Napoli ha comunicato di voler restare, ma solo per far abbassare le pretese a De Laurentiis, che altrimenti rischierebbe di perderlo a parametro zero. Resta però da capire quali siano le intenzioni del club giallorosso, che sul mercato non ha dato alcuna indicazione chiara da quando sono arrivati i nuovi proprietari.

Per adesso a Trigoria sono impegnati a sfoltire la rosa e a tagliare il monte ingaggi da quegli stipendi pesanti ma poco utili a livello tecnico. Ma cosa farà la Roma nella fase due del suo mercato? Difficile saperlo. In attesa di capire anche quali sono le intenzioni di Dzeko, i giallorossi hanno fatto sapere al Napoli che per Milik non vorranno spendere più di 20 milioni.

Una cifra ben inferiore a quanto De Laurentiis si aspettava di piazzare il suo centravanti. Ma come al solito il prezzo lo fa il mercato, e soprattutto la situazione contrattuale del calciatore, che a gennaio sarà libero di accordarsi con un altro club. La situazione resta fluida ma dall’esito ancora incerto.

