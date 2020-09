(LIVE!) CAGLIARI-ROMA: 2-0 (37′ Rog, 43′ Walukiewicz)

AS ROMA NEWS – Terza e ultima amichevole precampionato per la Roma, che questo pomeriggio alla Sardegna Arena, aperta a mille spettatori, affronterà il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco.

Per Fonseca è la sfida idea per testare il livello di preparazione della sua squadra a una settimana esatta dall’inizio del campionato. In campo dunque tutti i titolari attualmente a disposizione del mister, in attesa dei prossimi movimenti di mercato.

CAGLIARI-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce un primo tempo preoccupante per una Roma che Fonseca ripropone col 4-2-3-1. I giallorossi mostrano limiti difensivi evidenti, surreale come viene incassato il gol del due a zero. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – OCCASIONE CAGLIARI: Simeone pericolosissimo in contropiede, la conclusione fortunatamente è centrale.

45′ – Ennesima conclusione di Pellegrini dal limite che però non impensierisce eccessivamente Cragno.

43′ – RADDOPPIO DEL CAGLIARI. La Roma incassa un gol paradossale da calcio d’angolo, col pallone che si impenna a centro area, Pau Lopez non esce e Walukiewic salta anticipando una difesa immobile per il due a zero dei sardi.

42′ – OCCASIONE CAGLIARI: contropiede degli isolani che porta Simeone a calciare in porta, miracolo di Pau Lopez che salva il risultato.

41′ – OCCASIONE ROMA! Veretout ruba palla a centrocampo, ripartenza giallorossa, il francese serve Mkhitaryan che dall’interno dell’area lascia partire un destro a giro che esce di un soffio sopra la traversa!

40′ – OCCASIONE ROMA: bravo Veretout a smarcare Mkhitaryan a centro area, l’armeno calcia col destro trovando però la grande risposta di Cragno.

37′ – GOL DEL CAGLIARI. ROG. Simeone servito in area, spostato sulla destra, mette un cross rasoterra a centro area che manda in tilt la retroguardia giallorossa e trovando tutto solo il centrocampista dei sardi la cui conclusione batte Pau Lopez.

30′ – Bravo Pau Lopez a chiudere una pericolosa ripartenza dei sardi uscendo dalla area e anticipando Simone col petto.

25′ – Cooling break. La Roma sta giocando con un 4-2-3-1, Fonseca dunque sembra essere tornato, almeno per il momento, al suo vecchio modulo.

23′ – Roma pericolosa: Mkhitaryan serve Dzeko a centro area, il bosniaco gira subito in porta col sinistro ma manda a lato.

15′ – Dzeko scarica per Pellegrini, il trequartista dal limite calcia col destro: conclusione troppo debole e centrale, blocca Cragno.

9′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan parte centralmente sulla trequarti, arriva al limite e lascia partire un gran destro rasoterra che esce di un soffio alla destra di Cragno!

8′ – Roma pericolosa: Pellegrini serve Karsdorp partito bene a destra, l’olandese mette un cross teso e rasoterra per Dzeko ma Cragno respinge anticipando il bosniaco.

3′ – Cagliari in gol dopo un calcio piazzato dalla destra, ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco.

1′ – Subito Dzeko! Progressione centrale del capitano che lascia partire il destro dal limite, conclusione rasoterra a incrociare che esce di poco alla destra del portiere dei sardi.

0′ – Fischio dell’arbitro, si comincia.

CAGLIARI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Rog, Oliva, Caligara; Nandez, Simeone, Joao Pedro.

A disp.: Aresti, Vicario, Pisacane, Carboni, Zappa, Pinna, Pajac, Sottil, Ladinetti, Marin, Conti, Pavoletti.

All. Di Francesco.

ROMA: Pau Lopez; Ibañez, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Berti, Juan Jesus, Feratovic, Bouah, Santon, Calafiori, Seck, Villar, Perotti, Ünder, Antonucci.

All. Fonseca.

Giallorossi.net – A. Fiorini