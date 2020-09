CAGLIARI-ROMA 2-2: top e flop del match

NOTIZIE AS ROMA – Si è concluso da pochi minuti l’ultimo test precampionato della Roma di Fonseca, che oggi pomeriggio alla Sardegna Arena ha pareggiato per 2 a 2 contro il Cagliari di Di Francesco.

Questi i top e i flop del match, gli aspetti positivi visti oggi in campo e quelli meno convincenti a una settimana esatta dall’esordio in campionato sul campo del Verona.

TOP

Mkhitaryan – Crea gioco offensivo ma soprattutto continua a timbrare il cartellino, confermando quanto sia un calciatore fondamentale per l’attacco della squadra.

Under – Non è al top della condizione, ma entra in campo lui e la differenza si vede. Segna, e insieme Karsdorp fa diventare la fascia destra un pericolo costante per i sardi.

Veretout – Uomo ovunque della squadra, preziosissimo e inesauribile.

DA RIVEDERE

Il cambio di modulo – Fonseca ripropone il 4-2-3-1 che espone di nuovo i giallorossi a figuracce lì dietro. Ma nella ripresa dimostra anche di saper dare una pericolosità maggiore alla squadra.

Diawara – Svolge il compitino, ma dimostra anche di avere qualche limite evidente quando deve incidere nella metà campo avversaria.

FLOP

La fase difensiva – Disastrosa a dir poco. Appena il livello si alza e l’avversario ha qualità, la retroguardia giallorossa diventa un colabrodo.

Pau Lopez – Dispiace sparare sulla croce rossa, ma il modo in cui lo spagnolo incassa il due a zero è a dir poco grottesco. Una roba che non si vede nemmeno in parrocchia. Tra i pali dimostra di sapere il fatto suo, ma non può bastare.

Fonseca – La Roma vista a Frosinone aveva ben impressionato, ma il mister decide incomprensibilmente di tornare alla difesa a 4 con risultati deludenti. La squadra oggi ha mostrato i soliti problemi e questo, dopo un anno di apprendistato, è il dato più preoccupante.

Giallorossi.net – A. Fiorini