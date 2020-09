FONSECA: “Bella Roma, anche nel primo tempo. Abbiamo bisogno di giocatori, vogliamo migliorare la squadra. Friedkin? Importante avere il presidente vicino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv al termine dell’amichevole di oggi pomeriggio pareggiata 2 a 2 sul campo del Cagliari.

Bella reazione della ripresa.

A me è piaciuto anche il primo tempo, offensivamente. Abbiamo sempre dominato, e poi abbiamo sbagliato le due prime volte che il Cagliari si è presentato dalle nostre parti. Ma penso che la squadra nel primo tempo ha giocato con grande personalità, e anche difensivamente non hanno creato. Nel secondo tempo la reazione è stata forte, segnali positivi.

Cosa le è piaciuto di più e su cosa bisogna lavorare di più?

Bisogna sempre lavorare per migliorare, ma solo ora abbiamo tutti i giocatori che non si sono allenati con noi. Ma io vedo segnali positivi. Ci sono giocatori che deve uscire e che devono entrare. Ho parlato col presidente e con Fienga. Abbiamo bisogno di giocatori, ma stiamo lavorando per migliorare la squadra.

Un giudizio su Mkhitaryan?

Mkhitaryan è un giocatore molto intelligente tatticamente, può giocare in più posizioni, è in un buon momento. Ci sono molti giocatori che stanno bene e in fiducia, per me questo è molto importante.

Sui moduli di gioco…

Oggi abbiamo cambiato il sistema di gioco, è una cosa che voglio fare durante la stagione. Mi è piaciuto come ha giocato la squadra con la linea difensiva a quattro e abbiamo fatto una buona partita. Ora la squadra deve acquisire fiducia, questo è importante.

Che impressione ha avuto dopo l’incontro con i Friedkin?

Le mie impressioni sono molto positive. Prima di tutto è importante vedere il presidente vicino alla squadra; loro sono molto motivati, come noi, e stiamo lavorando per fare il meglio per la Roma.