Fazio e Jesus i nodi irrisolti: ora la Roma spera in Fiorentina e Porto

ULTIME NEWS AS ROMA – Emergenza difesa in casa Roma. A una settimana dal via al campionato, Fonseca chiede rinforzi specialmente nel reparto arretrato. Se consideriamo che sia Fazio che Juan Jesus non rientrano più nel progetto tecnico del mister, si capisce come a questa squadra manchino difensori.

Il problema è sempre il solito: la Roma prima di comprare deve vendere. I conti disastrati e un monte ingaggi sproporzionato impone questa logica di mercato. Ma piazzare Fazio e Jesus sembra essere un compito molto più difficile del previsto.

Fazio era dato a un passo dal Cagliari prima che il giocatore rifiutasse la destinazione isolana. Stesso discorso per Juan Jesus, accostato al Genoa senza che si arrivasse mai alla fumata bianca. La possibilità che il centrale brasiliano finisca in Liguria è ancora concreta: secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore il giocatore dovrebbe passare in rossoblu. Ma visti i precedenti è necessario andarci con i piedi di piombo.

E ora la Roma spera anche in Fiorentina e Porto. I viola infatti, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) hanno messo gli occhi sul centrale argentino. Stesso dicasi per i portoghesi, interessati al brasiliano. Approcci ancora negli stadi iniziali, ma stavolta le destinazioni potrebbero ingolosire i due calciatori.