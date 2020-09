Milik, la Roma è più vicina: offre 4,5 al giocatore. Ma spunta il Tottenham

NOTIZIE AS ROMA – Passi avanti per Milik. La Roma continua a trattare sia con il calciatore che con il Napoli, sempre in attesa di capire con certezza cosa succederà sul fronte Dzeko. La Juve per il momento spinge su Suarez, ma nel caso in cui non riuscisse a centrare il colpo, virerebbe sul bosniaco.

La Roma non può farsi trovare impreparata nel caso in cui Dzeko si lasciasse irretire dalle avance dei bianconeri, e sta cercando un’intesa con i partenopei: il Napoli è sceso a 25 milioni più bonus per cedere il polacco, richiesta ancora distante dall’offerta della Roma che al massimo può arrivare a 20.

Intanto però, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), la Roma sta muovendo passi importanti col calciatore, offrendo a Milik un contratto da 4,5 milioni a stagione. Una cifra importante, un investimento possibile solo con la partenza di Dzeko.

Ma occhio al Tottenham che, scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è piombata sul polacco offrendogli un contratto da 5 milioni di euro, ma solo a gennaio, quando il calciatore sarà libero di accordarsi con altre squadre a parametro zero.