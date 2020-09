Stadio della Roma, Friedkin cambia la strategia

AS ROMA NOTIZIE – Dan Friedkin resterà a Roma ancora qualche giorno in attesa dell‘incontro con la sindaca Raggi, previsto per martedì. Quello in Campidoglio, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà un incontro istituzionale, ma l’argomento principale sarà lo stadio.

Probabilmente Friedkin sarà accompagnato da Fienga. La Raggi farà capire che è intenzionata a portare avanti il progetto, ma che l’ultimo passaggio non arriverà prima della fine dell’anno. Con l’arrivo di Friedkin non c’è più la necessità di mettere fretta in Campidoglio.

Sarà direttamente Dan a occuparsi della vicenda stadio. I nuovo proprietari si vogliono rendere conto della situazione, senza fare pressioni. Non hanno fretta, vogliono far andare avanti l’iter regolarmente. Intanto Friedkin e Vitek si sono incontrati all’estero la scorsa settimana e lavoreranno nel progetto dello stadio insieme, ma l’immobiliarista ceco non entrerà nella Roma come socio di minoranza.

Fonte: Corriere dello Sport