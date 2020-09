Nuova Roma, vecchia Roma: dopo Kalinic anche Zappacosta spinge per ritornare

AS ROMA NEWS – Il mercato della Roma non decolla. Piazzato Florenzi al PSG e ceduti Kolarov e Schick, adesso il tifo giallorosso comincia ad aspettarsi qualche movimento anche in entrata. Specialmente dopo la prestazione di ieri a Cagliari, che ha evidenziato i soliti problemi.

Il prossimo e più vicino acquisto è Smalling, il cui affare è da settimane sul punto di sbloccarsi ma che ancora non è arrivato alla fumata bianca. La Roma però ha bisogno di sistemare la sua rosa con altri acquisti: oltre ai centrali difensivi, servono almeno un terzino destro e un attaccante da affiancare al prossimo titolare (Dzeko o Milik che sia).

Stando a quanto racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), per il centravanti di scorta resta viva la pista Kalinic, che rifiuta ogni proposta in attesa di un segnale da Trigoria. E per il ruolo di terzino si sta riproponendo Davide Zappacosta, altro calciatore già visto con Fonseca e poco apprezzato dopo il grave infortunio avuto al crociato.

L’esterno di Sora è stato riproposto a De Sanctis. Può tornare a Trigoria in prestito, e la Roma ci sta ragionando. Insomma, le idee sul mercato sembrano scarseggiare e alla fine potremmo rivedere la stessa identica rosa dell’anno scorso con un paio di aggiunte. Non una gran notizia, visti i risultati ottenuti.