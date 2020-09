Gasport: “Asse Roma-Genoa: preso Karsdorp, Jesus quasi”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Rick Karsdorp, tra i più positivi ieri pomeriggio nell’ultimo test amichevole contro il Cagliari, sta per lasciare la Roma, direzione Genova.

La Gazzetta dello Sport di oggi parla di affare praticamente fatto tra i due club per il trasferimento dell’olandese ai rossoblu con una formula diversa da quella stabilita qualche giorno fa con l’Atalanta prima che l’affare saltasse. Karsdorp infatti si trasferirà in prestito con diritto (non obbligo) di riscatto.

Anche Juan Jesus sarebbe sul punto di passare alla corte di Maran: il centrale brasiliano sembra essersi persuaso ad accettare la corte dei liguri e nelle prossime ore potrebbe diventare ufficialmente un nuovo rinforzo rossoblù.

Fonte: Gazzetta dello Sport