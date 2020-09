La Repubblica: “Roma da paura: zero mercato e squadra a pezzi”

NOTIZIE AS ROMA – Ci va giù dura l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), il quotidiano più critico con la Roma dopo il pareggio di ieri contro il Cagliari.

Il quotidiano oggi titola: “Roma da paura: zero mercato e squadra a pezzi”, puntando il dito sia contro la formazione vista ieri in campo contro i sardi, giudicata “disastrosa” nel primo tempo, sia contro le mosse di mercato che, di fatto, non ci sono ancora state.

L’unico arrivo è Pedro, che però è infortunato, e la squadra è stata nuovamente depotenziata dall’infortunio di Zaniolo, uno dei pochi diamanti di questa squadra. Per il resto ci si è mossi solo in uscita, con le cessioni di Kolarov, Schick e Florenzi.

L’ultima amichevole estiva dà la sensazione di una rosa ridotta ai minimi termini: l’acquisto di Smalling tarda ad arrivare, con lo United la trattativa sembra infinita. Ed è meglio non dare un’occhiata alla panchina, altrimenti lo sconforto rischierebbe di sommergere del tutto la chiusura del pre-campionato romanista.

Fonte: La Repubblica