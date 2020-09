Zaniolo, intervento al ginocchio perfettamente riuscito. Stop di almeno sei mesi

ULTIME NEWS AS ROMA – L‘intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro di Nicolò Zaniolo è perfettamente riuscito.

Il calciatore giallorosso era volato ieri in Austria per sottoporsi all’operazione condotta da professor Fink della clinica Gelenkpunkt di Innsbruck.

Zaniolo resterà per tutta la settimana in Austria in modo da tenere sotto controllo la situazione nella fase post-operatoria. Il rientro in campo del calciatore è previsto tra almeno sei mesi.