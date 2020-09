Roma, Izzo è molto vicino: Fonseca sta per avere il primo rinforzo per la difesa

AS ROMA NEWS – Potrebbe essere Armando Izzo, 28 anni, il primo rinforzo per la difesa della Roma del prossimo anno. Nei giorni scorsi si era parlato molto del difensore del Torino in ottica giallorossa, ora arrivano conferme.

Stando a quanto riferisce la giornalista Francesca Ferrazza de La Repubblica su Twitter, il centrale dei granata è molto vicino al trasferimento alla Roma.

Armando Izzo era stato seguito a lungo anche lo scorso anno da Gianluca Petrachi, e ora sembra davvero a un passo dai giallorossi. Il calciatore è ideale per il sistema di gioco a tre per la difesa di Fonseca.