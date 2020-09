Roma, il ribaltone in attacco è nell’aria: Dzeko vuole la Juve, per Milik offerti 15 milioni

NOTIZIE AS ROMA – Dzeko alla Juve con Milik alla Roma: il ribaltone è nell’aria, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani). Edin, anche nel colloquio telefonico avuto nelle ultime ore con Fienga, ha ribadito di essere pronto a sfilarsi la maglia giallorossa per indossare quella della Juve.

La Roma però, almeno per il momento, non è ancora in grado di accontentarlo: il club bianconero, tentato dall’affare Suarez, tarda a concludere l’operazione che rimane per ora in stand by. In cassa, con la partenza del bosniaco per Torino, finirebbero 15 milioni. È la cifra da investire per l’erede di Dzeko, e cioè Arkadiusz Milik.

La trattativa è in piedi da qualche settimana, anche perché Fonseca ha dato il gradimento e il polacco la disponibilità: va trovata ancora l’intesa col Napoli, che non è semplice raggiungere dato che i partenopei non vogliono svendere il proprio centravanti, e di contro la Roma non ha intenzione di svenarsi per un attaccante in scadenza.