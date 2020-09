Milik, comunicato ufficiale Roma: “Smentiamo qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e sulle condizioni fisiche del calciatore”

AS ROMA NEWS – Arriva un comunicato ufficiale firmato AS Roma a fare chiarezza sulla situazione Milik e sulle indiscrezioni di stampa uscite oggi riguardo alla trattativa per il calciatore e le condizioni fisiche del polacco.

“In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto.

Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore”.

Con l’arrivo di Friedkin sembra già cambiata la strategia comunicativa, con il club che davanti alle ricostruzioni della stampa preferisce smentire con un comunicato.