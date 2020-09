Milik è un intrigo. La Roma non è più convinta e ora pensa a un altro centravanti

AS ROMA NEWS – L’affare Milik si blocca sul più bello. Gli ultimi sviluppi dell’intricata vicenda vengono raccontati oggi dalla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) oggi in edicola. Dopo i problemi sorti tra l’attaccante e De Laurentiis per i vecchi contenziosi, adesso è la Roma ad aver fatto un passo indietro.

Tutto comincia dalle visite mediche fatte da Milik in Svizzera dal traumatologo di fiducia di Dan Friedkin. Il giocatore sta bene, ma gli infortuni pregressi (rottura di entrambi i crociati) fanno paura. Perciò, anche alla luce dello scarso entusiasmo mostrato nella fase iniziale dal giocatore (che ora però non ha più dubbi e sta già cercando casa nella Capitale), la Roma ha chiesto al Napoli una diversa modalità di pagamento (la formula stabilita era quella del prestito oneroso, fissato a 3 milioni, più obbligo di riscatto a 15), più una super valutazione di Meloni e Modugno, i due giovani attaccanti inseriti nell’operazione.

Il Napoli, ovviamente, non ha preso bene questa mossa dei giallorossi e ha messo l’affare in stand-by. Nel frattempo la Juventus, che vuole accelerare la partenza di Dzeko, è arrivata a offrire 17 milioni di euro per il bosniaco. A questo punto la Roma sta seriamente pensando di lasciar partire il cigno di Sarajevo a prescindere dall’arrivo di Milik, e puntare su un altro attaccante diverso dal polacco.

Il problema è che i giallorossi, oltre al centravanti titolare, devono pensare anche a un vice: il candidato potrebbe essere l’argentino Bustos del Tallares, obiettivo mai del tutto accantonato. La vicenda è intricata, nei prossimi giorni la Roma dovrà decidere se puntare su Milik o mollare il polacco e cercarsi un altro bomber per Fonseca.

Fonte: Gazzetta dello Sport