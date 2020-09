Dzeko, Juve nervosa: i bianconeri ripensano a Giroud

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il caso Milik non si risolve e la Juventus vive questa attesa con un crescente nervosismo, racconta il portale “Calciomercato.it.”

La Roma non libera ancora Dzeko, l’attaccante scelto dai bianconeri come rinforzo per il reparto avanzato di Pirlo, e questo sta spingendo la Juve a guardarsi intorno alla ricerca di un piano B.

Il centravanti individuato da Paratici è Olivier Giroud, un nome che era già circolato nelle scorse settimane. Non è da escludere che i bianconeri stiano facendo sapere di essere tornati sul francese per smuovere un po’ le acque, ma intanto si cominciano a muovere verso alternative a Dzeko.

Fonte: Calciomercato.it