Milik-Roma, decide Dzeko: la volontà del bosniaco sarà decisiva

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Juventus vuole Dzeko, ma anche l’Inter è in corsa. E la Roma, per non farsi trovare impreparata, sta cercando di convincere Milik che però aspetta i bianconeri di Pirlo. E il Napoli? De Laurentiis preferirebbe darlo ai giallorossi, inserendolo in uno scambio di giocatori più proficuo.

Il gioco a incastri, racconta oggi la Gazzetta dello Sport, è complesso e ancora lontano da una conclusione. L’effetto domino potrebbe scatenarsi solo qualora il bosniaco decidesse di lasciare la Capitale, scelta tutt’altro che scontata visto l’attaccamento di Dzeko a Roma e alla Roma.

La prossima tappa di questa telenovela sarà l’incontro che ci sarà a breve tra il centravanti giallorosso e il club capitolino: se Dzeko chiederà di essere ceduto la nuova proprietà cercherà di accontentarlo. A quel punto Milik potrebbe valutare un futuro in giallorosso.

Insomma, quasi tutto dipenderà dalla volontà di Edin, che è legatissimo a Roma e in passato ha rifiutato offerte importanti per restare in giallorosso, proprio quando il suo trasferimento sembrava a un passo.

Fonte: Gazzetta dello Sport