Pau Lopez resta fuori dalla Spagna, Luis Enrique non lo chiama. Villar convocato con la Under 21

AS ROMA NEWS – Notizie in chiaroscuro per i calciatori spagnoli della Roma. Pau Lopez, portiere giallorosso che ha vissuto una stagione difficile nella Capitale, non è stato convocato dal ct Luis Enrique.

Per le partite contro Germania e Ucraina, in programma rispettivamente il 3 ed il 9 settembre, l’allenatore delle furie rosse ha chiamato De Gea e Kepa, oltre al 23enne Unai Simon, estremo difensore dell’Athletic Bilbao.

Buone notizie invece per Gonzalo Villar: il giovane centrocampista arrivato a Roma a gennaio per scelta dell’ex ds Petrachi è stato convocato dalla Under 21 spagnola.

