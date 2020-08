Calciomercato Roma: nessuna trattativa per Dzeko, ma Inter e Juve sono interessate

CALCIOMERCATO AS ROMA – Continua a tenere banco in questi giorniil destino di Edin Dzeko: l’attaccante della Roma è sempre al centro di numerose voci di mercato, in particolare per quanto riguarda l’interesse di Inter e Juventus.

Stando a quanto riferisce in questi minuti la giornalista Eleonora Trotta, però, il giocatore bosniaco non è al centro di una trattativa vera e propria.

Si registra, è vero, l’interesse della Juventus e soprattutto dell’Inter, specie nel caso Lautaro lasci i nerazzurri, ma al momento sono al lavoro soltanto gli intermediari e non le società.

Inotre Dzeko non ha mai chiesto la cessione e rimarrebbe volentieri alla Roma.

