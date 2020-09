Milik-Roma, tutto fermo: il Napoli chiede Bove, no dei giallorossi

ULTIME NEWS AS ROMA – Tutto fermo sul fronte Milik. Roma e Napoli continuano a trattare ma al momento non si è riusciti a trovare una quadra sul possibile scambio di calciatori in piedi per far approdare il polacco in giallorosso.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), De Laurentis, oltre al cartellino di Cengiz Under, chiede anche un giovane del vivaio e la scelta sarebbe ricaduta su Edoardo Bove.

Si tratta di un centrocampista di 18 anni che con la Primavera di Alberto De Rossi ha subito impressionato per qualità e doti tecniche: in 19 partite giocate, ha collezionato 3 gol e 6 assist. La Roma ha intenzione di puntare ancora su di lui e ha detto di no all’idea del Napoli di inserirlo nella trattativa.

I colloqui tra i due club proseguono, si cercherà un altro giovane da inserire nello scambio che possa piacere al Napoli e che la Roma sia intenzionata a sacrificare per arrivare a dama con Milik.