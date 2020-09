Calafiori, Fonseca decide: resta o va in prestito?

ULTIME NEWS AS ROMA – Sembrava destinato a salutare la Roma per finire alla Juventus, e invece il futuro di Riccardo Calafiori è ancora giallorosso. La prestazione offerta proprio contro i bianconeri nell’ultima giornata dello scorso campionato, e poi quest’ultima in amichevole contro la Sambenedettese, ha convinto Fonseca.

Il calciatore ha dimostrato di saperci fare e di avere la stoffa del predestinato. Ma ancora non sono chiari i progetti dell’immediato futuro che ha la Roma per il suo terzino. Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), sarà l’allenatore portoghese a decidere cosa fare di Calafiori.

Le possibili strade sono due: tenerlo a Trigoria e puntare con forza su di lui come alternativa a Spinazzola, oppure mandarlo a giocare in prestito per fargli fare esperienza. Prima di decidere, Fonseca ha intenzione di valutare ancora il ragazzo, magari in test più probanti come quelli contro il Frosinone e il Cagliari in programma rispettivamente mercoledì e sabato prossimo.

Poi, tra una decina di giorni si deciderà se sarà Calafiori il vice-Spinazzola sulla fascia sinistra o si preferirà fargli fare esperienza altrove. Prima però sarà necessario rinnovare il suo contratto. A quel punto, aggiunge il Corriere della Sera (G. Piacentini), la Roma dovrà affrettarsi sul mercato per trovare un rinforzo adeguato per la corsia mancina: il nome che circola è sempre quello di Sead Kolasinac, prendibile in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.