Roma, il nodo esuberi blocca il mercato

AS ROMA NEWS – Il mercato della Roma non decolla, racconta l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora). Tutta colpa degli esuberi che Fienga e De Sanctis faticano a piazzare altrove: per adesso gli unici calciatori “di troppo” ceduti ufficialmente dai giallorossi sono Defrel e Gonalons. Troppo pochi per fare la differenza.

A breve Kolarov e Schick finiranno rispettivamente all’Inter e al Bayer Leverkusen, ma non basta. La Roma deve trovare una sistemazione anche a Under (Napoli), Fazio (Cagliari), Juan Jesus (Genoa), Florenzi (Everton), Karsdorp (Atalanta), Santon (Besiktas), Kluivert (Benevento) e Perotti (Fenerbahce). L’elenco è lungo.

Il mercato in entrata, quindi, è fermo. Per Smalling continua a esserci ottimismo da dentro Trigoria, ma sostanziali novità ancora non ci sono. Fonseca, a meno di due settimane dall’inizio del campionato, ha bisogno di rinforzi, specialmente in difesa. Ma il nodo esuberi blocca il mercato in entrata.

Fonte: Il Tempo