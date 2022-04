“Mino Raiola è morto”. Poi la smentita del San Raffaele: “Speculazioni su un uomo che sta combattendo”. L’agente: “A quanto pare sono capace di resuscitare”

ALTRE NOTIZIE – Mino Raiola non è morto, ma sarebbe comunque “gravissimo”.

La notizia della scomparsa dell’agente, battuta da tutti i principali organi di informazione circa un’ora fa, viene smentita dall’ospedale in cui è ricoverato.

Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, ha precisato: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo“.

Repubblica.it, tra i primi ad aver annunciato la morte del procuratore sul proprio portale con un’ultima ora, riferisce che il noto agente sportivo è comunque in “gravissime condizioni”.

Lo stesso Raiola però ha parlato ironicamente della notizia della sua presunta morte, scrivendo su Twitter: “Stato di salute al momento, per chi se lo chiede: infastidito. Mi hanno ucciso per la seconda volta in 4 mesi. A quanto pare sono anche capace di resuscitare“.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022