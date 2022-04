AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 28 aprile 2022:

Ore 16:30 – ABRAHAM: “MOU E’ IL MIO ZIO ITALIANO” – Tammy Abraham è tornato a parlare del suo passaggio alla Roma in un’intervista al portale The Atletic: “Mourinho giocato un ruolo importantissimo nella mia scelta per venire qua. Lo chiamo il mio ‘zio italiano’. È esattamente come lo vedete in tv. È il miglior allenatore al mondo, anche solo per come riesce a motivarti. Ha un modo suo per cui riesce a entrarti dentro e sa come tirarti fuori il meglio. Non ti dirà mai quanto sei bravo o quanto stai facendo bene. Ti dirà solo che puoi fare di meglio”.

Ore 12:20 – ROMA-BOLOGNA, ARBITRA FABBRI – Sarà Micheal Fabbri di Ravenna a dirigere Roma-Bologna di domenica prossima ore 20:45. Al VAR ci sarà invece Piccinini. LEGGI LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 10:30 – COSTANZO: “DUBBI SU QUELLO CHE FARA’ TOTTI” – “Si, anch’io ho qualche dubbio su quello che farà Totti, ma per quello che mi riguarda penso che Totti, alla Roma, farà sempre e comunque del bene“. Lo scrive oggi Maurizio Costanzo sulle colonne del Corriere dello Sport.

Ore 9:10 – LA ROMA SOGNA DYBALA – La Roma starebbe seriamente pensando al colpo Dybala. Lo scrive l’edizione de La Repubblica, che racconta come il club sia pronto a dare al giocatore perfino più dei sei milioni di stipendio proposti dall’Inter…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – IL LEICESTER CON VARDY DAL PRIMO MINUTO – Questa sera Vardy dovrebbe scendere in campo dall’inizio nel tridente insieme a Barnes e Albrighton. L’attaccante non ha i 90 minuti nelle gambe, ma giocherà per circa 70 minuti.

