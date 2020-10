Mirante-Pau Lopez, l’idea di Fonseca: sarà staffetta tra i pali

NOTIZIE ROMA CALCIO – Paulo Fonseca sembra aver sciolto definitivamente il rebus portieri con una decisione salomonica: tra Mirante e Pau Lopez sarà staffetta, con il primo che giocherà le partite di campionato, e il secondo che invece proverà a riscattarsi in Europa League.

Lo rivela l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza). Antonio Mirante ha scavalcato di fatto il collega spagnolo, convincendo Fonseca a suon di ottime prestazioni. Di contro l’ex Betis ha continuato a non convincere con una serie di errori collezionati tra la fine della scorsa stagione e questo precampionato.

Per la Roma però c’è la necessità di non depauperare un investimento pesantissimo fatto l’estate scorsa sotto la gestione Petrachi. Da qui l’idea di Fonseca per provare a valorizzare Pau Lopez: affidargli la porta della Roma nelle gare di Europa League, mettendolo così in vetrina nel palcoscenico internazionale. Con la speranza che lo spagnolo possa riscattarsi.

Fonte: La Repubblica