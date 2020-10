Roma, Diawara positivo al Covid di rientro dalla Nazionale. Il giocatore: “Sto bene”

AS ROMA NEWS – Primo caso di positività nella prima squadra della Roma: si tratta do Amadou Diawara, centrocampista guineano impegnato in questi giorni con la sua nazionale.

Il calciatore ha annunciato di essere stato contagiato dal Coronavirus con un post su Instagram nel quale assicura di sentirsi bene.

Diawara dovrà quindi seguire il protocollo e restare in quarantena per i prossimi giorni. Il giocatore non sarà dunque disponibile per i prossimi impegni di campionato e coppa della Roma.