AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di lunedì 12 ottobre 2020:

Ore 12:20 – Nelle prossime ore verrà siglato l’acquisto da parte di Vitek dei terreni di Tor di Valle, con la regia di Unicredit che conta di rientrare di parte dei crediti accumulati nei confronti di Luca Parnasi. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.

Ore 11:00 – Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, ha parlato a Tuttosport: “Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l’infortunio, il Covid e l’avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari. Futuro? Friedkin fin da subito ha messo Nicolò al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l’ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta superato l’infortunio. Poi quel che sarà in futuro si vedrà. Vale per Zaniolo e per qualsiasi altro giocatore”.

Ore 10:30 – Svolta Friedkin: Luis Campos alla Baldini, sarà lui il prossimo consulente dei texani che si occuperà della scelta del ds. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – Roma in ansia: il giocatore della Primavera trovato positivo al Coronavirus aveva giocato la partitella di venerdì a Trigoria con i grandi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:10 – In Europa League spazio alle seconde linee: da Villar a Perez, da Diawara a Borja Mayoral, saranno in tanti a dover dimostrare di valere la Roma. Ma vincere il girone sarà fondamentale per i conti del club. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Roma col problema fasce laterali: il buco è soprattutto a destra, dove Peres, Santon e Karsdorp non offrono garanzie. Il prossimo ds dovrà colmare a gennaio questa lacuna. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Da Feratovic a Louakima: così Morgan De Sanctis ha guadagnato posizioni agli occhi di Dan e Ryan Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

