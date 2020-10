Roma col problema fasce: a destra c’è un buco da colmare

NOTIZIE AS ROMA – La rosa della Roma ha un paio di buchi che non sono stati colmati durante lo scorso mercato, scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), un po’ per colpa della mancanza di un direttore sportivo e un po’ per i conti in rosso che hanno frenato le operazioni in entrata.

E così oggi Fonseca si ritrova con qualche problema di troppo sulle corsie esterne. A sinistra, ma soprattutto a destra. Già perchè se Spinazzola ha dimostrato ampiamente di essere un titolare per quanto riguarda la sua fascia di competenza, c’è più di un problema sulla corsia opposta.

Bruno Peres era stato rilanciato a destra nella parte finale dello scorso campionato, ma più per necessità che per scelta. Karsdorp, ceduto all’Atalanta prima che l’affare saltasse, ha evidenti limiti di tenuta fisica, mentre Santon era considerato un esubero che la Roma ha cercato di piazzare altrove fino all’ultimo.

Anche a sinistra però la coperta sembra un po’ corta: Calafiori è il sostituto di Spinazzola, ma parliamo di un ragazzo molto giovane, di sicuro avvenire, ma ha una sola presenza in Serie A e il suo rendimento nell’arco di una stagione è tutto da verificare. A gennaio dunque il prossimo ds dovrà trovare subito una soluzione per colmare le lacune in rosa, a partire dalle fasce.

