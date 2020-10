Roma, in Europa League spazio alle seconde linee. Ma vincere il girone sarà fondamentale per i conti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si parte. Dopo la pausa per le nazionali, ecco finalmente l’abbuffata di Roma che nel prossimo mese giocherà una partita ogni tre giorni tra campionato ed Europa League. Sicuramente più impegnativo il calendario della Serie A, con Benevento (da non sottovalutare, ha già battuto Samp e Bologna), Milan e Fiorentina da affrontare.

In Europa invece l’esordio sarà in casa degli svizzeri dello Young Boys: mancherà Mancini per squalifica. Per Fonseca sarà l’occasione giusta per effettuare un primo assaggio di turn-over. Le seconde linee, da Villar a Carles Perez, da Diawara a Borja Mayoral, avranno spazio e modo per mettersi in mostra, ma dovranno farsi trovare pronti e dimostrare al mister di essere all’altezza della Roma.

Da non sottovalutare infatti l’importanza delle vittorie in Europa League: ogni partita portata a casa nel girone varrà un bonus di 570 mila euro (190mila per il pareggio), mentre la vincente del gruppo riceverà in dote 1 milione di euro (alle seconde ne spettano 500mila). Soldi benedetti viste le difficoltà in cui versa il calcio.

Fonte: Il Tempo