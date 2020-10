Roma in ansia: positivo anche un Primavera che ha giocato la partitella con i grandi

ULTIME NEWS AS ROMA – Altra brutta notizia dentro Trigoria: un giocatore della Primavera è stato scoperto positivo al Coronavirus e rischia di aver contagiato anche qualche calciatore della prima squadra.

Lo scrive in questi minuti il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport. La Roma è in apprensione proprio perchè il giovane giocatore positivo al Covid-19 ha giocato una delle ultime partitelle svolte a Trigoria con i titolari non impegnati con le Nazionali.

La Roma è in ansia per i tamponi dopo la positività di un ragazzo della Primavera che ha giocato venerdì in partitella con la prima squadra. In campo c’erano molti titolari, non i nazionali. — Roberto Maida (@RobMaida) October 12, 2020

Per questo motivo c’è grande trepidazione per i tamponi che verranno svolti nelle prossime ore a tutti i calciatori del gruppo squadra: la speranza è che nessun giocatore giallorosso possa essere stato contagiato, rischiando quindi di diventare indisponibile per i prossimi impegni stagionali.