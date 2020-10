Da Feratovic a Louakima: così De Sanctis ha guadagnato posizioni agli occhi di Friedkin

AS ROMA CALCIOMERCATO – La caccia al prossimo direttore sportivo continua senza sosta. La Roma aspetta Paratici, titola oggi Il Messaggero (S. Carina), che giovedì conoscerà il suo destino: qualora dovesse salutare la Juventus, l’ipotesi di un suo passaggio in giallorosso diventerebbe concreta.

Ma se prima è stato Fienga ad occuparsi della questione direttore sportivo, ora sono soprattutto i Friedkin, insieme a Mark Watts, a essere molto attivi nella ricerca della figura giusta per la Roma. E questo potrebbe indirizzare la scelta su un profilo internazionale: in corsa Orta, Campos, Rangnick ed Emenalo.

Ma occhio anche alla soluzione interna: Morgan De Sanctis, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero, ha guadagnato diverse posizioni agli occhi della nuova proprietà americana. Gli acquisti per il settore giovanile, dal portiere Megyeri dell’Honved a Oliveras del Barcellona, passando per i vari Vicario del Numancia, Louakima del Psg, Zajsek del Maribor e Feratovic del Nk Bravo, hanno fatto inizialmente pensare che le scelte fossero indirizzate dal nuovo ds.

E invece è stata tutta farina di De Sanctis. Operazioni dall’ampio respiro internazionale, avendo pescato in giro per l’Europa, e tutte o quasi a costo zero, che vedranno un esborso eventuale per la Roma solo nel caso in cui i ragazzi dovessero arrivare a debuttare in prima squadra. Un bel lavoro che ha sorpreso positivamente i Friedkin.

Fonte: Il Messaggero