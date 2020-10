“ON AIR!” – BERSANI: “Campos? Con le consulenze abbiamo già dato, ora basta”, CORSI: “Il problema qua sono i soldi”, GALOPEIRA: “Barnaba figura importante per far crescere la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Su Pellegrini dovremmo andare più cauti… Barnaba consigliere di Friedkin? Noi ne abbiamo parlato settimane fa, e quindi dare questa notizia ieri mi sembra leggermente in ritardo… Lui non fa parte del cda della Roma perchè avendo portato quasi tutta la trattativa con la JP Morgan, eticamente non era il massimo che facesse già parte della Roma… Secondo me potrebbe risultare una figura importante per la Roma, perchè io continuo a dire che più dei giocatori che compra sono importanti i ricavi. Se la Roma aumenta i ricavi, probabilmente arrivano anche i giocatori…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Barnaba? E’ evidente che sta molto vicino alla Roma e a questa proprietà… Coronavirus? Si è dato per scontato che fosse tutto alle spalle, e invece ci siamo dentro con tutte le scarpe, anche se ammalarsi ora è molto meno pericoloso rispetto a marzo. Il calcio è un’industria come le altre, e bisogna convivere col virus per evitare la bancarotta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Noi non siamo una grande società, parliamoci chiaro. Qua si parlava di Allegri, ma Allegri non ci viene. Si parla di Berta, ma Berta non viene. Signori, il problema è uno: i soldi. Io non capisco perchè Berta che all’Atletico Madrid guadagna un tot, dovrebbe venire alla Roma e prendere di meno. Quando abbiamo letto che El Shaarawy non si era messo d’accordo con la Roma, tutti a dire che allora non era innamorato della maglia. E lui ha dovuto mettere una nota che lui non era venuto non per una questione di soldi. Questo significa che la Roma non aveva i soldi per prenderlo, punto… Ora scrivono che Milik lo prendiamo a gennaio, ma c’è il problema è che ci sono altri club pronti a mettere soldi per prenderlo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Campos come consigliere dei Friedkin? Non mi piacerebbe molto questa cosa, sarebbe un’altra situazione ibrida dove chi consiglia poi non ci mette la faccia e lo fa a distanza…Insomma, non mi sembra la soluzione migliore e che ci aspettiamo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Stiamo aspettando ma non sta succedendo nulla di particolare. Le decisioni prese per il ds non avranno grandi riflessi sul mercato di gennaio. Campos? Dietro a questa scelta ci sarebbe una logica precisa, e cioè che si arrivi alla conclusione che è l’unica strada percorribile adesso, cioè un mega procuratore che ti porta calciatori importanti e che ti fa guadagnare in attesa che riesci a rimetterti un po’ apposto… Campos al Monaco in due anni ha venduto giocatori per oltre 600 milioni…”

Dario Bersani (Rete Sport): “C’è un accanimento su Pellegrini, le sue partite da 5 diventano da 3, quelle da 6 diventano mediocri. Poi però anche lui deve darsi una svegliata, quelli forti devono fare la differenza. Il suo silenzio deve essere per rifarsi, non deve essere il silenzio piccato e aspetta il momento per rivendicare. Deve tornare a dimostrare con grande tranquillità quello che sa fare. Lui è finito nell’occhio del ciclone per via del rendimento, e si può discutere chiunque, anche uno come Dzeko… Campos? Con le consulenze abbiamo già dato, e mi sembra che non sia andata benissimo. Se la finiamo, finiamola. Sennò facciamo finta che è come prima… Quello di Friedkin sembra più un arroccamento più che un basso profilo, per loro è nuovo tutto, lo sport, il paese…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Campos? Con i consulenti abbiamo già dato, quelli stranieri secondo me servono e non servono. Se ti segnalano buoni giocatori all’estero, per carità, ma se una società ha già un bravo ds, sà già come muoversi e non ha bisogno del consulente. Mi sembra superfluo sinceramente… Pellegrini? Ieri ha giocato ala sinistra, così finisce come Florenzi… Florenzi era l’ideale con la difesa a tre, e questo lo sapeva bene sia lui che Fonseca. Pellegrini non può andare avanti così, lo spostano ovunque…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Campos? Stavolta si tratterebbe davvero di un consulente… Invece Baldini nella Roma era il padrone delle ferriere, non ci prendiamo in giro. Se arriva Paratici, non è che rimane muto agli ordini di uno che sta fuori Roma. Il problema sulla destra? Karsdorp per me non è proprio un giocatore per le condizioni fisiche. Però Fonseca dovrebbe rispondere di Peres e Santon…”

Franco Melli (Radio Radio): “Campos come Baldini con Pallotta? Beh non è la stessa cosa, lì era un consulente totale, qua invece mi pare che ci sia un proprietario che è presente, e quindi se tu ne hai uno che opera da lontano puoi anche accettare la situazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Campos alla Baldini? E’ importante avere un uomo nell’ombra, che sappia prendere giocatori con una logica. Secondo me questa cosa è indirizzata ad altre strade, è difficile vedere un progetto a media e lunga durata… Pellegrini ha delle qualità indiscutibili, ieri si è visto, però anche lui prima o poi dovrà dire qualcosa: una volta lo mettono in mediana, poi sulla trequarti, poi sulla fascia… Lui ha delle qualità di grande livello, anche fisicamente…”

Redazione Giallorossi.net