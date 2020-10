Smalling, Veretout e Pedro: i tre leader di Fonseca

AS ROMA NEWS – Sono tre i leader di questa Roma, racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), uno per reparto. Il primo è Chris Smalling, che Friedkin ha voluto riportare a tutti i costi in giallorosso con uno sforzo importante sul mercato nonostante le difficoltà vissute dal club. Il centrale inglese guiderà la difesa di Fonseca.

Il comandante del centrocampo sarà invece Jordan Veretout, 28 anni, mediano francese che si è subito ripreso la Roma dopo una prima stagione assai convincente. Per lui si preannuncia un campionato da protagonista assoluto: accanto a Veretout verranno alternati Pellegrini e Diawara, ma non esistendo un vero sostituto dell’ex viola sarà difficile vederlo a riposo.

In attacco invece chi ha scalato subito le gerarchie è lo spagnolo Pedro. Un leader nato. L’ex attaccante di Chelsea e Barcellona ha convinto tutti. Gli son bastate un paio di partite per dimostrare tutte le sue qualità. Per Fonseca, che ha spinto forte pur di averlo, non è stata di certo una sorpresa. E nonostante i suoi 33 anni, Pedro sarà uno dei pilastri di questa Roma.

Fonte: Leggo