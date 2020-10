Flavio Cobolli, trionfo a Parigi con la sciarpa giallorossa

AS ROMA NEWS – Non sarà stato facile per Flavio Cobolli prendere una decisione al bivio tra la possibilità di giocare a pallone con la sua squadra del cuore, la Roma, e quella di tentare la strada del tennis.

Ha scelto la racchetta, e nella giornata di ieri ha finito per vincere al Roland Garros – doppio juniores -, e mostrare come un vanto la sciarpetta giallorossa.

Il Tennis Club Parioli è diventato casa sua. In campo si ispira a Fabio Fognini, anche se ogni volta che Berrettini passa dalle parti di Roma si ferma a palleggiare con i ragazzi dell’Accademia.

Fonte: Corriere della Sera