Mistero Le Fee: fuori da più di un mese, Juric aspetta il suo maghetto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se non è un caso, poco ci manca. Enzo Le Fee era stato il primo acquisto griffato Ghisolfi, colpo numero uno del ds francese che aveva generato qualche perplessità nella tifoseria romanista.

La scelta di cominciare il mercato spendendo ben 23 milioni di euro per un centrocampista con certe caratteristiche aveva sorpreso un po’ tutti, ma il neo direttore sportivo era pronto a scommettere forte sul “maghetto” del Rennes.

Fino a questo momento però le sue qualità sono state soltanto intraviste dai tifosi romanisti: Le Fee infatti è stato costretto a fermarsi alla seconda giornata di campionato, dopo essere subentrato nella ripresa nel corso di Roma-Empoli (partita poi persa per 2 a 1 dai giallorossi).

Era lo scorso 25 agosto, e sulla panchina giallorossa c’era ancora Daniele De Rossi. E’ passato più di un mese dal suo stop: si era inizialmente parlato di una lesione muscolare, ma ben presto si è saputo che l’origine dei suoi guai erano legati a un problema al ginocchio.

Il centrocampista sembrava ormai pronto a rientrare in gruppo, ma ha avuto una piccola ricaduta per un problema al flessore. “Spero che sia pronto per la prossima settimana“, ha rivelato mister Juric ieri in conferenza stampa. La Roma affronterà prima l’Elfsborg in Europa League e poi il Monza la domenica successiva. L’allenatore croato, che pare straveda per lui da quando lo aveva visto giocare in Francia, spera di poterci contare per una delle prossime due trasferte.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica

