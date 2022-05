Mkhitaryan al bivio: l’Inter offre un biennale, oggi la proposta della Roma. Le ultime

AS ROMA NEWS – L’Inter è sicura: Henrikh Mkhitaryan sarà il prossimo acquisto dei nerazzurri, che dopo Dzeko vogliono portare a Milano anche l’armeno, riformando una coppia che nella Roma aveva dimostrato di avere un’ottima intesa.

Nella testa di Inzaghi, l’armeno è un giocatore importantissimo per lo scacchiere del prossimo anno: Mkhitaryan è un jolly preziosissimo per qualsiasi allenatore, essendo capace di ricoprire più ruoli in campo. Lo sa bene Mou, che vorrebbe trattenerlo a Roma almeno per un altro anno.

Ma la proposta dell’Inter presentata al procuratore del giocatore sta facendo tentennare il trequartista: i nerazzurri offrono un biennale a cifre che la Roma non intende raggiungere. Si parla infatti di quasi 4 milioni a stagione, giudicati eccessivi a Trigoria per un giocatore che va per i 34 anni.

La Roma oggi incontrerà l’agente del giocatore e ribadirà la propria offerta: contratto annuale a 3,5 milioni, e cioè lo stipendio che percepisce attualmente, con opzione per il secondo.

Mkhitaryan è ancora indeciso: da una parte pensa di aver esaurito il suo percorso nella Roma, dall’altra il legame con Mourinho, i tifosi e i compagni di squadra rendono difficile una decisione. Che arriverà nel giro di qualche giorno. Mkhitaryan al bivio: Roma o Inter. A breve la scelta.

Giallorossi.net – G. Pinoli