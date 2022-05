Senesi, Douglas Luiz e Guedes: ecco gli innesti per la scalata Champions

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Un acquisto per reparto. Un difensore centrale, un grande centrocampista, e una seconda punta che porti assist e gol.

La Roma comincia a gettare le basi del prossimo mercato, e sembra aver già individuato i primi rinforzi per costruire l’ossatura di una squadra che deve assolutamente raggiungere la qualificazione in Champions League, traguardo indispensabile della prossima stagione.

Per la difesa, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), gli occhi sono sempre fissi su Marcos Senesi, il centrale argentino del Feyenoord che anche a Tirana ha dimostrato le sue qualità: bravo in impostazione, di piede mancino, profilo di cui Mou va a caccia.

Poi in mezzo Douglas Luiz, in pole tra i possibili centrocampisti, con il contratto in scadenza tra un anno (all’Aston Villa è arrivato Kamara dal Marsiglia). Il brasiliano costa, circa 30 milioni di euro, ma ha 24 anni e prospettive future. Nel borsino giallorosso è avanti a Xhaka (Arsenal) o Xeka del Lille, che ha il vantaggio di svincolarsi a luglio. Ma in mezzo piacciono anche Matic e Maxime Lopez, che però ha struttura fisica non eccelsa.

Davanti, invece, molto dipenderà dalle situazioni di Zaniolo e Mkhitaryan (di cui si parla a parte). Di certo c’è che resta forte l’interesse per il portoghese Guedes del Valencia, uno che sa saltare l’uomo con una discreta facilità e ha la capacità di creare spesso e volentieri la superiorità numerica. Anche qui la valutazione è alta, 30-35 milioni, ma c’è anche un contratto in scadenza tra 12 mesi su cui fare leva per abbassare il prezzo.

Fonte: Gazzetta dello Sport