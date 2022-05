Dybala, c’è l’offerta dell’Inter: 7 milioni a stagione. Ma oggi c’è un incontro con la Roma…

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala si avvicina all’Inter. Ma fino a quando non ci saranno le firme, c’è sempre lo spazio per un ribaltone. Al momento in Italia l’unica squadra che sembra interessata al centravanti oltre i nerazzurri è la Roma.

I giallorossi però non sembrano avere troppe chance, almeno secondo la maggior parte dei quotidiani. L’unico rimasto a credere a questa possibilità è il Corriere dello Sport, che parla ancora oggi della Roma come pienamente in corsa per l’acquisto della Joya.

L’Inter nel frattempo avrebbe mosso passi concreti verso l’attaccante: secondo Tuttosport e Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe offerto un contratto triennale da sette milioni all’anno tra base fissa (5,5) e bonus.

Stranamente più prudente oggi la Gazzetta dello Sport, che racconta invece come Marotta abbia chiesto al giocatore altro tempo prima di avanzare un’offerta: l’Inter deve prima liberarsi di ingaggi pesanti come quelli di Alexis Sanchez e Vidal.

In mezzo a tutto questo c’è la Roma, che secondo il Corriere dello Sport ha oggi in programma un incontro con il rappresentate dei Dybala per capire i margini di una trattativa. Preparatevi a una telenovela a puntate ancora molto lunga. Dopotutto siamo ancora a maggio.

Fonti: Corriere dello Sport / Tuttosport / Gazzetta dello Sport