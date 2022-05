Il Tottenham annuncia: “Il 30 luglio sfideremo la Roma in Israele per la I-Tech Cup” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Il Tottenham di Antonio Conte sfiderà la Roma di Josè Mourinho nel corso del ritiro estivo, e più precisamente il prossimo 30 luglio.

Si tratterà di una sfida amichevole, anche se in palio ci sarà la “I-Tech Cup”. L’annuncio della partita viene dato dal club inglese sui social.

“Siamo lieti di annunciare che la nostra prima squadra maschile si recherà in Israele in pre-stagione per competere nella I-Tech Cup contro la squadra italiana della AS Roma“, twitta il Tottenham in questi minuti.

We are delighted to announce that our men’s first team will travel to Israel in pre-season to compete in the I-Tech Cup against Italian side @OfficialASRoma

All the details ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 27, 2022