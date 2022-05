“ON AIR!” – JACOBELLI: “La Roma è in corsa per Dybala”, DAMASCELLI: “Friedkin non accetterà i capricci di Mou”, CATALANI: “La coppa può spingere Dan a investire ancora”, ROSSI: “Dopo tante cose brutte, finalmente c’è felicità”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ieri c’era di tutto: giovani e vecchi, nonni e bambini, poveri e ricchi. La cosa più bella è stata la gente bloccata nel traffico che stava smadonnando, perchè tutto il quadrante era rimasto bloccato, ma poi la frustrazione si è trasformata in gioia quando gli siamo passati accanto. Tutti sono scesi dalle macchine ad esultare, e quelli quando saranno tornati a casa non è che diranno: “Aò sono rimasto due ore fermo nel traffico“, ma “lo sai che è passata la Roma e mi ha salutato Pellegrini?“. Noi viviamo in un mondo difficile, leggiamo cose brutte ogni giorno, pandemie, guerre, gente che fa strage di bambini, e finalmente ieri la prima notizia sui giornali e i telegiornali era la felicità della gente…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quello che è successo ieri è bellissimo, abbiamo visto di tutto e di più, una marea di gente. Abbiamo visto Mourinho e la squadra, e dobbiamo fare delle riflessioni. Zaniolo col suo gol ci ha dato la coppa, è il match winner, ed è stato il match winner anche di ieri sera. La cosa più bella è il rosicamento generale di tutta l’Italia, dei commentatori, dei benpensanti, delle facce di ca*zo, come volete voi…tutte quante a dire “eh ma è una coppetta“. Ma per favore. Quello che è successo è straordinario. Intanto ha dato a Roma un altro tipo di dimensione, si è visto che a Roma batte un cuore sul serio. C’è gente di ogni tipo, c’era anche chi piangeva a vedere i tre pullman scoperti che passavano. E’ una cosa straordinaria. Dopo drammi, pandemie, guerre che portano dolore, la Roma porta solo gioia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quello di ieri è stato un bellissimo abbraccio tra i tifosi e i giocatori. Il pullman scoperto? L’impressione è che non era un abbraccio solo per la coppa, ma per tutta la stagione. Era un saluto che si voleva fare alla squadra, tanto che mi sono chiesto se non sia il caso di farlo tutti gli anni. Questo è un amore ritrovato da quando è arrivato Lui, con la lettera maiuscola. Però quello che è successo ieri è assurdo: chiudere la metro di Circo Massimo perchè c’era troppa gente è un’assurdità, la gente non sapeva come tornare a casa, si è bloccato tutto, è diventato un delirio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “A mente fredda, penso che la vittoria della coppa possa essere una spinta emotiva importante dal punto di vista finanziario per i Friedkin affinché investano ancora su questa squadra e costruiscano una squadra importante per la prossima stagione. Loro hanno già messo tanti soldi nel club, il baratro lasciato dalla vecchia gestione è sotto gli occhi di tutti. Forse una cessione nobile la devi fare, ma ci sono giocatori che sono assolutamente indispensabili come ad esempio Smalling. Mkhitaryan? Nella Roma è stato importantissimo, l’ho sempre detto, e io me lo terrei per i prossimi due anni. Ma i matrimoni si fanno in due. Io penso che lui andrà all’Inter, penso sia una questione economica. Douglas Luiz mi piace tanto, Guedes anche, e con quei due già cambierebbero le cose…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il popolo giallorosso ha chiesto Dybala? E’ un giocatore importantissimo, ed è uno svincolato. La Roma è interessata, non è un obiettivo virtuale. E’ chiaro che il tifoso impazzirebbe di gioia se arrivasse Dybala. Non è pensabile comprare Mbappè, invece Dybala è qualcosa di concreto e il tifoso romanista ci sta già facendo la bocca. Parliamo di un giocatore di grande livello, ed è alla portata…Il coro di Zaniolo contro la Lazio? Vorrei evitare di parlarne. Ma secondo voi Mourinho ha bisogno di un gol in una partita per sapere se Zaniolo merita di essere incedibile? Ma come ragionate, per favore…è sciocco da parte di chi lo dice. Non può essere quel golletto lì segnato con la collaborazione del pelato austriaco, il centrale più scarso che abbia mai visto, per far cambiare l’opinione di Mourinho…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “In questo momento chi cura gli interessi di Dybala sa che la situazione è molto favorevole. E’ evidente che Inter e Roma siano le due società più interessate. La Roma ha voglia di rafforzarsi, e al momento i nomi più caldi sono Senesi, Douglas Luiz e Gujedes. Le idee sono chiare. Su Dybala, come sempre è il giocatore che decide. In Italia sono Inter e Roma in corsa per Dybala…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è arrivata sesta in campionato, e se vuoi provare a giocarti almeno la Champions devi mettere dentro 3-4 giocatori di livello superiore. L’importante è che ci sia la conoscenza per arricchire la squadra, che ha fatto tanto ma deve fare di più. Dybala? Io innanzitutto cercherei di trattenere Mkhitaryan, mi piace tantissimo per l’intelligenza e la duttilità. Ha qualche anno, ma va benissimo alla Roma. Quello è il primo passo da fare. Poi dopo se prendi Dybala, evidentemente devi metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi, e bisognerebbe capire se il mercato di Zaniolo è abbastanza importante per fare una scelta. Altrimenti puoi pensare anche di tenerlo, e avere in panchina dei grandi campioni…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Le parole di Mourinho? E’ il segnale dell’egoismo di chi è già privilegiato. Ci sono momenti in cui si possono fare certi annunci di strategia, e momenti in cui si è un po’ fuori tempo. Mourinho approfitta del cuore caldo della piazza romanista per avanzare le solite richieste. Ci sono allenatori che vincono e stravincono, e continuano a chiedere. E poi ci sono situazioni finanziarie molto critiche. Dybala per la Roma? Sarebbe un doppio dessert, perchè la Roma ha anche Zaniolo. I due non sono compatibili. E al di là dei capricci, se vuoi abbuffarti prendi questa torta in più, ma tu lo hai già un dessert. Secondo voi possono giocare Zaniolo, Abraham e Dybala insieme? Non lo so, chiedo a voi… Non credo che gli americani siano propensi ad accettare certi capricci…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!