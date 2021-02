MKHITARYAN: “I miei numeri non contano, faccio tutto per la squadra. Dzeko? Difficile parlarne, speriamo che tutto si risolva velocemente”

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Hai delle numeri formidabili, sei un trascinatore di questa squadra…

“Per me sono solo numeri, la cosa più importante è la squadra, faccio tutto per la squadra. Devo ringraziare i miei compagni che mi aiutano”.

Si è vista una squadra molto unita, ora tutti aspettate che si normalizzi la situazione tra Dzeko e Fonseca, avverrà presto?

“Parlare di questo è difficile, perché non sono cose mie. Noi vogliamo che tutto si risolva molto velocemente, lo aspettiamo tutta la squadra pronto”.

HENRIKH MKHITARYAN A ROMA TV

Una vittoria meritata.

“Si, sapevamo che era sarebbe stata partita difficile ma l’abbiamo preparata bene e abbiamo meritato di vincere. Abbiamo fatto un primo tempo fantastico, nel secondo potevamo fare di più, potevamo segnare di più”.

Stasera la Roma ha dimostrato di meritare il terzo posto.

“Si, sappiamo di dover lottare in ogni partita, poi vediamo alla fine dove arriviamo”.

La Juventus?

“C’è tempo per prepararla, loro sono una bella squadra, ma in questo campionato non ci sono partite facili né impossibili. Con la Juventus sarà una partita speciale, abbiamo tempo per prepararci e vedremo”.