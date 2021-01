ROMA-VERONA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma c’è e batte il temuto Verona di Juric col punteggio di tre a uno. Gran prova del collettivo, nel quale spiccano le prove di Ibanez, Mancini, Spinazzola e Mkhitaryan.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5,5 – Sempre insicuro nelle uscite, poteva fare molto meglio sul gol del Verona.

Mancini 7 – Usa la clava per tenere a bada Zaccagni. Segna il gol che spiana la strada alla Roma. Poi gioca una partita di grande sostanza.

Smalling sv – Costretto a uscire dopo una manciata di minuti per l’ennesimo problema fisico. Dal 12′ Kumbulla 6,5 – Gioca una buona partita contro la sua ex squadra.

Ibanez 7 – Torna ai suoi livelli. Sostituisce Smalling al centro della difesa e gioca una partita quasi perfetta.

Karsdorp 6,5 – Prezioso soprattutto in difesa. Spinge poco, come di consueto. Ma è sempre pulito e attento nelle sue giocate. Dall’85’ Bruno Peres: sv.

Villar 6,5 – Ormai è diventato un punto di riferimento della squadra. Per vedergli sbagliare un pallone serve davvero un evento imprevisto. Gli manca ancora un po’ più di incisività in zona offensiva. Dal 72′ Cristante: sv.

Veretout 6,5 – In crescita. Torna a essere incisivo in mezzo al campo con diversi palloni recuperati, e una certa pericolosità in zona offensiva. Dall’85’ Diawara: sv.

Spinazzola 7 – Fa su e giù su quella fascia e il suo apporto nel match è importante. Sbaglia un gol facile, ma la sua prestazione è di grande spessore.

Pellegrini 7 – Partita di sostanza e qualità, sempre al servizio della squadra. Gioca più arretrato, ma nonostante questo crea gioco e recupera anche diversi palloni preziosi a centrocampo.

Mkhitaryan 7,5 – I complimenti per lui ormai si sono sprecati. Gioca un primo tempo monumentale, poi nella riresa, complice anche una condizione fisica non perfetta, deve tirare un po’ il freno.

Borja Mayoral 7 – Primo tempo super, con assist e gol. Nella ripresa fatica a tenere quei livelli, sbagliando qualche cosina di troppo. Dall’85’ Carles Perez: sv.

PAULO FONSECA 7 – La risposta della squadra arriva sul campo. Le scelte tattiche del mister incidono pesantemente sulla vittoria di stasera. La Roma torna a soli sei punti dalla vetta, i numeri parlano chiaro e a favore del portoghese.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini