MKHITARYAN: “Dobbiamo giocare con la testa e vincere, è l’unica cosa che ci interessa” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt, partita che deciderà quale squadra raggiungerà le semifinali di Conference League.

Queste le parole del calciatore armeno sulla sfida che attende lui e i suoi compagni contro i rivali norvegesi:

Mangiante (Sky Sport): “Quant’è complicata per voi questa quarta partita contro il Bodo?”

“Quello che abbiamo fatto in passato è una storia. Domani sarà una partita diversa e dobbiamo dimostrare di poter vincere. Domani è una partita che si gioca con la testa, dobbiamo mostrare che siamo forti e vincere, è l’unica cosa che ci interessa”.

Maida (Corriere dello Sport): “Hai detto che prima di lasciare la Roma vorresti vincere un trofeo. State progettando qualcosa per il futuro?”

“E’ vero che dove sono stato ho voluto vincere qualcosa, è un’ambizione che ho avuto sempre. Non gioco peer divertirmi, ma per vincere qualcosa, perchè è l’unica cosa che rimane. Sul contratto c’è ancora tempo per discutere, ora penso alle partite che ci restano da qui a fine stagione”.

Lo Monaco (Il Romanista): “Dovunque giochi sei bravo, tu questa stagione la vedi un’evoluzione del tuo percorso?”

“Mi piacerebbe segnare e fare assist, ma l’importante è giocare e aiutare la squadra a vincere le partite, non mi importa dove. Il calcio è uno sport di gruppo, non individuale”.

Austini (Il Tempo): “Ti sei fatto un’idea del perchè a Roma è difficile vincere? E’ anche più bello per questo?”

“Da quando sono a Roma ho sentito la pressione di gente che vuole vincere qualcosa. Io sono qui per vincere qualcosa. So che è difficile, ma sarebbe pazzesco per la città e per il club. Non so perchè non ci si riesca, ma stiamo lavorando per arrivare a vincere. Siamo una squadra giovane, abbiamo avuto tanti cambi rispetto all’anno scorso, ma non deve essere una scusa e dobbiamo crederci. Nei prossimi anni vinceremo qualcosa, o forse già quest’anno, ma dipende dalla partita di domani”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Quest’anno ci sono stati meno infortuni. Con questo staff vi sentite tutelati dal punto di vista fisico?”

“E’ una cosa positiva essere tutti a disposizione. L’anno scorso abbiamo avuto tanti infortuni, ora meno. Dobbiamo lottare tutti insieme, anche la panchina”.