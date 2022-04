MOURINHO: “Domani vincerà il migliore, e i più bravi siamo noi. La passione dei tifosi? Purtroppo non gioco io…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso sull’attesissimo impegno di domani sera allo Stadio Olimpico:

Mangiante (Sky Sport): “Le sue sensazioni? Come ha visto la squadra?”

“Stiamo bene, vogliamo giocare. Ovviamente domenica siamo dovuti andare dietro al risultato e non è stato facile. Ma i tre giorni sono normali per un recupero completo, e stanno tutti bene, non c’è un giocatore infortunato. Solo Spinazzola non è in condizione di iniziare la partita. L’avversario è di qualità, e partono dal 2 a 1, ma domenica scorsa era uno a zero per la Salernitana, ora 2 a 1 per il Bodo. Abbiamo 90 minuti. Ci aspettiamo una partita difficile, ma sono molto fiducioso dei miei”.

Maida (Corriere dello Sport): “Partita carica di tensioni. Come si affronta una partita così importante?”

“Io non ho visto nessun giocatore sotto tensione in nessuna delle tre partite giocate. La prima partita è stata una sconfitta storica, e abbiamo fatto con fair play non normale, di solito una persona reagisce in modo negativo e invece in quella umiliazione abbiamo reagito con onore. Quello che è successo giovedì scorso è una situazione fuori di contesto: partita normale, fine partita normale, poi c’è stato un episodio brutto ma completamente isolato dal contesto. Noi domani vogliamo giocare, anche loro, e noi vogliamo andare in semifinale, e anche loro. Abbiamo il vantaggio dello stadio con la nostra gente che può essere determinante nelle motivazioni della squadra. Domani mi aspetto solo una partita di calcio, e che vincerà il migliore. E i più bravi siamo noi”.

Lo Monaco (Il Romanista): “Solo lo Spezia ha fatto meno cambi di voi. La panchina si dice sia esagitata, ma non l’ho notata rivedendo. La doppia funzione della panchina?

“La panchina come soluzione è molto molto importante, e ora penso il contrario nei momenti di difficoltà: prima avevamo poche soluzioni, ora abbiamo 5-6 soluzioni di qualità. Contro la Salernitana senza quella panchina lì non saremmo riusciti a vincerla. E’ molto importante. Domani ci sono sei cambi, il che significa solo 4 giocatori giocheranno 120 minuti, e questo è molto importante. Sull’aspetto comportamentale della panchina, io vado a uno dei principi più anziani della propaganda: una bugia che si ripete più volte diventa una verità, e invece resta una bugia”.

Austini (Il Tempo): “E’ giusto partire con la stessa formazione come se fosse una partita normale? Come si prepara questa differenza?”

“E’ una differenza minima, non abbiamo perso 3 a 0 che dobbiamo fare un cambio drammatico della partita. Abbiamo bisogno di fare un gol per pareggiare. Non abbiamo avuto tempo di allenare qualcosa di diverso di quello che facciamo. Non abbiamo sorprese tattiche da presentare. Ai ragazzi ho detto “tranquilli, perdiamo uno a zero, non 4 a 0″. E ora ne abbiamo 90 da giocare. Tranquilli, ma dobbiamo andare forte. Ci siamo allenati per i rigori, ma non vogliamo andarci. Loro sono una squadra da rispettare, perchè sono una buona squadra”.

Balzani (Leggo): “Come sta Mancini? Che effetto le fa 120mila spettatori contro Salernitana e Bodo?”

“Mi faceva effetto anche quando c’era solo il 50% della capienza. Mi fa sempre effetto la passione della gente per il proprio club. Io non sono nato a Madrid, a Roma o a Milano, ma questo è quello che ti fa diventare totalmente coinvolto con la gente. Ora con la capienza totale la gente viene per passione, ed è più facile quando la tua squadra gioca per vincere dei titoli. Questa è passione pura, e sì mi fa effetto. Purtroppo non gioco, non sono lì dentro. E’ anche mio dovere far sentire ai giocatori questa responsabilità. In campo dobbiamo rispondere a questa passione pura”.

Domanda di un giornalista norvegese: “Il Bodo dice che è stato Nuno Santos a provocare l’allenatore, che ne pensa?”

“Non è quello che penso io che conta, ma quello che pensa la Uefa. E’ lei che decide. Se si poteva fare qualcosa di diverso? Certo…”

Domanda di un giornalista norvegese: “Nella conferenza stampa di oggi il direttore del Bodo/Glimt dice che loro hanno già vinto. La sua reazione?”

“Non mi interessa quello che dice il direttore del Bodo/Glimt”.

Domanda di un giornalista norvegese: “Oggi è stato rilasciato un video di quello che è successo. Considerazioni?”

(Mourinho non risponde, spazientito, ndr)

Domanda di un giornalista norvegese: “Il capitano del Bodo dice che avete fatto un gioco psicologico…”

“Non mi interessa quello che dicono…Se mi vuole fare una domanda, io rispondo. Se mi chiede di quello che dicono gli altri, non mi interessa…”



