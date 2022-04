Ecco il video della rissa tra Knutsen e Nuno Santos: le immagini non chiariscono la dinamica dei fatti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ stato appena reso pubblico il video della lite, sfociata in uno scontro fisico, tra Knutsen, tecnico del Bodo, e Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma.

Nelle immagini, pubblicate in esclusiva sul sito del quotidiano on line “The Indipendent”, non si riesce a capire la dinamica dei fatti.

La telecamera, posta al di là di una porta a vetri, non riesce a riprendere chiaramente il parapiglia che si vede confusamente davanti agli spogliatoi dell’Aspmyra Stadion.

Il Bodo/Glimt aveva professato l’innocenza del proprio allenatore sbandierando l’esistenza di un video che lo scagionerebbe completamente, ma se fossero queste le immagini a cui il club si riferiva sarebbe molto difficile capire come possano chiarire il fattaccio.

GUARDA IL VIDEO DELLA RISSA KNUTSEN-NUNO SANTOS