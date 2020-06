Mkhitaryan, Kluivert, Kean e Bonaventura: quante manovre di mercato con la regia di Raiola

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il mercato della Roma si muove anche con la regia di Mino Raiola. Tanti i calciatori che il noto procuratore sportivo sta movimentando in chiave giallorossa, sia in entrata che in uscita.

Tutto nasce dalla volontà di Fonseca di trattenere Mkhitaryan a Trigoria. Petrachi sta lavorando con l’Arsenal per accontentarlo, ma molto dipenderà anche dall’abilità di Raiola, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Il procuratore dovrà essere abile nel sapersi muovere tra le due società, approfittando anche di altri giocatori che, grazie a lui, potrebbero avvantaggiare la Roma nelle sue manovre.

Tra questi spiccano i nomi di Justin Kluivert, Giacomo Bonaventura e Moise Kean. Il primo, non è una novità, è in uscita dalla Roma con i giallorossi che sperano di ricavarci una ricca plusvalenza. Il centrocampista rossonero non sembra essere una priorità ma i giri di mercato possono sempre riservare sorprese, mentre l’attaccante dell’Everton interessa parecchio, anche se non sarà facile trovare un accordo con il club inglese.

Fonte: Gazzetta dello Sport