Roma, Kean o Bustos per l’attacco. Ma solo in prestito

AS ROMA NEWS – Sarà un mercato lungo e complesso, dove tutti aspettano a fare la prima mossa. L’emergenza Covid ha cambiato le carte in tavola, e tutti i club adesso puntano su acquisti in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Soprattutto la Roma, che con un bilancio disastrato non può di certo permettersi di sbagliare altri acquisti.

E così, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), il mercato della Roma andrà avanti sulla base soprattutto di scambi e prestiti, oltre che di calciatori svincolati (vedi Pedro). Ma per il vice Dzeko lo sguardo di Petrachi è rivolto soprattutto al Sudamerica, direzione Argentina.

La Roma ha individuato in Nahuel Bustos l’attaccante ideale per completare il reparto offensivo, essendo in grado di agire sia da centravanti che, all’occorrenza, anche da esterno offensivo. Stesso discorso vale anche per Kean, l’altra opzione su cui il ds tiene i canali aperti.

In entrambi i casi però la Roma è disposta solo a un’operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre i club che vendono vorrebbero almeno inserire l’obbligo, cosa che i giallorossi non possono assicurare. Per sbloccare l’impasse servirà altro tempo.

Fonte: Gazzetta dello Sport