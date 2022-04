Mkhitaryan, la Lazio prova a soffiarlo alla Roma: Lotito in pressing sul giocatore

AS ROMA NEWS – La Lazio prova a convincere Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma, a cambiare sponda del Tevere.

Lo scrive in questi minuti il portale “Tuttomercatoweb.com”, raccontando come si sia mosso Claudio Lotito in persona per provare a persuadere il giocatore armeno.

Mkhitaryan, 33 anni, sta discutendo in queste settimane il suo rinnovo di contratto con la Roma, ma la Lazio sogna un nuovo affare Pedro, stavolta per簷 soffiando il giocatore ai giallorossi.

Fonte: Tuttomercatoweb.com