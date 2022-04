AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 9:30 – SMALLING IN ODORE DI RINNOVO – Chris Smalling è il vero pilastro della difesa della Roma, non a caso il general manager Pinto, nelle settimane scorse, ha ricevuto il procuratore per parlare del futuro. Il contratto scade nel 2023 e non è stato ancora rinnovato. Una delle ipotesi è il prolungamento di due anni a stipendio ridotto: non più di 3 milioni più bonus ma una cifra inferiore però garantita fino al 2025. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – RODGERS: “VOGLIAMO LA CONFERENCE” – “Vogliamo arrivare in finale di Conferece League, anzi, vogliamo vincerla. Chiaro che l’obiettivo è quello. Però al tempo stesso vogliamo cercare di vincere tutte le partite in Premier League“. Lo ha dichiarato Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, prossimo avversario della Roma in semifinale. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – MOU PRESENTE AL TOYS DAY – Josè Mourinho ha partecipato al “Toys Day“, iniziativa con la quale la Roma dona da anni giocattoli e gadget ai piccoli pazienti degli ospedali della Capitale. La meta scelta dal portoghese è stata il Bambino Gesù. Accolto dal professore Alberto Villani, Direttore Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale, il tecnico ha visitato il reparto assieme a Nuno Santos. (Il Messaggero)

